Порошенко сказал, что может помешать проведению выборов 31 марта
Помешать проведению выборов президента Украины 31 марта 2019 года может только открытая вооруженная агрессия России.
Об этом Петр Порошенко заявил во время встречи со студентами в Ивано-Франковске.
Он пояснил, что атакой на украинские военные катера "Москва продемонстрировала, что перешла к новому этапу эскалации ситуации в акватории Азовского моря – речь идет об оккупации Азовского моря и Керченского пролива".
Учитывая угрозы, пришлось ввести военное положение в 10 областях и во внутренних водах Украины – но это решение имеет "исключительно превентивный характер". Оно позволит защитить украинцев и, в частности, законодательно защитить воинов, чтобы они могли защищать государство, пояснил Порошенко.
"Ни одну свободу мы не нарушим", – заверил президент, опровергая слухи российской пропаганды о прерывании транспортного сообщения или комендантском часе.
Порошенко заявил, что не позволит России сделать то же, что в Абхазии и Южной Осетии, где РФ дала тамошним людям свое гражданство, а потом ввела войска якобы для их защиты: "Так они хотят сделать с нами. Но Украина не даст вам этого сделать".
"Не будет ни комендантского часа, ни прекращения деятельности медиа и цензуры", – сказал Порошенко.
"Очень надеялись (в Кремле), что отложат президентские выборы (в Украине). А чего? Один человек от этого выиграет, и имя этого человека – Путин", – добавил он.
"По моей просьбе глава Верховной Рады внес предложение об определении даты президентских выборов – 31 марта. И я как президент гарантирую, что выборы президента состоятся именно в эту дату. Единственное, что этому может помешать, – это открытая вооруженная наземная агрессия России, страны-агрессора. Тогда будем защищать государство", – заявил Порошенко.
Он напомнил, что предлагает даже разрешить местные выборы во время военного положения.
Порошенко также сказал: "Были сюжеты на российском телевидении, что в украинских магазинах пропала соль – и надо срочно покупать соль и спички. Пришлось отправить в бывшей Артемовск, сейчас Бахмут – продемонстрировать горы соли и сказать, что уже добытого хватит на 2,5 тысячи лет военного положения. Еще и россиянам дадим".
Кроме того, он отметил, что определена дата Собора, который изберет предстоятеля Украинской православной церкви, – и это последний шаг к объединению украинской православной общины.
"И когда для защиты Русской православной церкви в Украине – они наконец назвали вещи своими именами – собирается Совет безопасности Российской Федерации и думает, что делать с этим Порошенко... Ничего вы не сделаете. Потому что судьбу Украины наконец-то будет решать украинский народ, а не император из Москвы. Ушло ваше время", – заявил Порошенко
Он констатировал: "Ситуация непростая, угроза со стороны России растет".
Но подчеркнул: "Мы создали армию, которая способна остановить агрессора".
Под конец президент сказал студентам: "Я желаю вам всем мира. Но мира не через капитуляцию, а мира через победу".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"