В РФ хотят сделать так, чтоб украинцы могли быстрее становиться россиянами

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцев в гражданство РФ.

Об этом спикер сказал на пленарном заседании во вторник, сообщает ТАСС.

"В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с Администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери (для вступления в гражданство РФ), и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов", – заявил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.

Ранее глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что за время усиленного контроля границы в связи с введением военного положения в 10 областях Украины пограничники не пропустили 600 граждан России, а РФ не пропустила несколько десятков граждан Украины.

Как сообщалось, Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.

Украина ввела военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы (Винницкая область) и на побережье Черного и Азовского морей.

Причиной введения военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

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