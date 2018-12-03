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В Раде зарегистрировали президентский законопроект о выборах во время военного положения

Понедельник, 3 декабря 2018, 11:31

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о проведении местных выборов во время военного положения.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 28 закона "О правовом режиме военного положения" относительно обеспечения проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

Его инициировали президент и 7 нардепов.

Самого текста законопроекта на сайте Рады нет, но отмечается, что он уже передан на рассмотрение руководству.

Как пояснила на согласительном совете представитель президента в ВР Ирина Луценко, суть закона заключается в том, что запрет на проведение выборов во время военного положения не будет распространяться на выборы, назначенные на 23 декабря.

"Сегодня президент подал изменения в закон о правовом режиме военного положения, в котором определил, что "установить, что действие ч.1 ст.19 этого закона о запрете проведения во время военного положения выборов в органы местного самоуправления не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на 23 декабря"", - сказала она.

Луценко отметила, что таким образом введение военного положения никак не скажется на правах граждан.

"Никакие свободы, никакие права – ни свобода слова, ни свобода собраний, никакой конфискации, никакого расквартирования, никакого забирання имущества происходить не будет, мобилизации не будет. Это в том случае, если Путин не сделает сухопутную агрессию по отношению к Украине", - подытожила представитель президента в ВР.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях. 

30 ноября Центральная избирательная комиссия обратилась к ВР и правительству с просьбой срочно урегулировать вопрос запрета проведения местных выборов из-за введения военного положения.

3 декабря спикер ВР Андрей Парубий заявил, что Рада должна назначить местные выборы, несмотря на военное положение.

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Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкоВерховная РадаВоенное положениевиборы
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