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С Тамразова сняли часть ограничений: защита не признает подозрение о взятке

Вторник, 4 декабря 2018, 15:23

Суд не продлил меру пресечения экс-первому заместителю председателя правления "Укргазвыдобування" Алексею Тамразову, которому инкриминируют попытку дачи взятки прокурору.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Николай Ореховский.

Следствие подало ходатайство о продлении обязанностей, возложенных на Тамразова.

Его защита возражал против такого решения, и суд, в конце концов, согласился с адвокатами.

"Мы возражали, потому что ... у нас были такие аргументы, свидетельствующие, что на самом деле Тамразов не получил статус подозреваемого вообще, потому что ему это подозрение вручили неуполномоченные законом следователи и прокуроры", – объяснил Ореховский.

По его словам, расследовать дело должно Национальное антикоррупционное бюро, но сначала следственные действия, в том числе, и задержание Тамразова, проводила Генпрокуратура. Защита экс-чиновника собирается обжаловать сообщение ему о подозрении.

Сейчас отменены обязанности, возложенные на Тамразова по делу о взятке, в частности, запрет на выезд за границу.

Однако это решение не предусматривает автоматический возврат залога, который внес Тамразов.

"По нашему мнению, должны были вернуть (залог – УП), но есть разная судебная практика и разная трактовка законодательства", – уточнил Ореховский.

По его словам, для возврата залога должно быть отдельное решение суда, защита будет ходатайствовать об этом.

В то же время, мера пресечения, избранная Тамразову в другом уголовном производстве о преступной схеме Януковича, пока остается в силе.

В этом деле экс-чиновник также сдал загранпаспорта, должен носить электорнные браслет, сообщать об изменении места жительства или работы и прибывать к правоохранителям по первому вызову.

9 августа Тамразова в первый раз задержали якобы при попытке дать прокурору 200 тысяч долларов взятки.

10 августа суд в закрытом режиме арестовал Тамразова на два месяца с альтернативой залога в 3 млн. гривен.

Позже он вышел из-под ареста под залог.

21 августа Генпрокуратра во второй раз задержала Тамразова по подозрению в причастности к преступной схеме завладения сжиженным газом, организованной экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Тамразов якобы хотел, чтобы прокурор посодействовал в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича. 

23 августа Печерский районный суд Киева избрал для Тамразова залог в почти 20 млн гривен, который необходимо было внести в 5-дневный срок.

28 августа Тамразов внес определенный судом залог в 20 миллионов гривен.

12 сентября Апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы прокурора и адвокатов по залогу Тамразова в 20 млн.

Алексей Тамразов занимал должность первого заместителя председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" с 2010 по март 2014 года.

Тамразов является владельцем издания Insider.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: газсуд
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