Аваков назвал криминальную столицу Украины

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Вторник, 4 декабря 2018, 16:26

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за последние несколько месяцев Одесса превратилась в криминальную столицу Украины.

Об этом он сказал на брифинге в Одессе, пишет пресс-служба МВД.

"Почему Одесса в последние месяцы превратилась в столицу криминального мира Украины? Почему случилось так, что профессиональные рейдеры - активисты стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы?", - возмутился министр.

По его словам, за первый день военного положения в Одессе задержали группу из 17 боевиков, атаковавших строительство, а в другом месте напали на политика.

Он рассказал, что в Одессе местная политическая, деловая и управленческая элиты решили создать собственные "бригады" боевиков и так называемых "общественных деятелей", при этом реальные общественные деятели глубоко забиты, в том числе и физически.

 

"Если это стиль управления местной городской власти ... или недостаточное внимание администрации - это предметный разговор, который должен состояться между господином Трухановым (Геннадий Труханов мэр Одессы - УП), Степановым (Максим Степанов председатель Одесской ОГА - УП). А если у них не хватит собственной воли - мы будем вместе с ними садиться и помогать им", - сказал Аваков и добавил, что мириться с этим нельзя.

По его словам, в Харькове, Днепре, Запорожье таких проблем, как в Одессе, нет.

Министр добавил, что после совещания силовиков в Одессе решили провести проверку экономических схем.

"Для этого сюда подъедут специалисты из других областей, и из Киева в том числе, чтобы попытаться отстраниться от потенциальных рисков и договоренностей в местных правоохранительных органах", - сказал он.

"Очень глупо со стороны одесской деловой и политической элиты присваивать себе такой сомнительный приз, как "столица разгула и уголовного элемента в Украине", - добавил Аваков.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что причиной нападений на активистов в Одесской области является то, что активисты применяют силу для борьбы с нарушениями.

Также он добавил, что все строительные работы в Одессе приостановят на месяц и проведут проверку разрешительных документов.

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Украинская правда

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Темы: Аваков криминал Украина МВД полиция
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