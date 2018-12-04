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Януковичу может понадобиться лечение в Израиле – адвокат

Вторник, 4 декабря 2018, 15:59

Обвиненному в госизмене экс-президенту Виктору Януковичу, который травмировал ногу 17 ноября, может потребоваться лечение в Израиле.

Об этом по результатам визита в Россию сообщает 4 декабря его адвокат Александр Горошинский в Facebook.

Адвокат отмечает, что приехал в Москву по вопросу планируемого судебного заседания 5-го декабря, но смог встретиться только с врачем Януковича.

 

"К сожалению, встретиться с Виктором Федоровичем лично не удалось. Получилось лишь увидеться с приглашённым врачем из Израиля - известным хирургом Эялем Аттиасом, которого пригласили для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечения", – сообщает Горошинский, который приводит также слова доктора.

"По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная. На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно и не одного. Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле", – цитирует Аттиаса адвокат.

По словам врача, такую возможность "будут обсуждать с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд"

Горошинский заявил, что переданные ему доктором Аттиасом документы незамедлительно подаст в Оболонский суд после возвращения в Украину.

18 ноября росСМИ распространили информацию о том, что Янукович был госпитализирован "в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов". 

Оболонский районный суд Киева, которому осталось выслушать заключительное слово Януковича, в связи с заявлением защиты относительно травмы подзащитного перенес заседание на 5 декабря.

Председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что обвиняемый в государственной измене экс-президент сможет выступить в суде с последним словом сидя или лежа.

Как сообщалось, Украина пока безуспешно добивается от израильской стороны передачи бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, который получил гражданство Израиля.

Украинская правда

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