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Янукович сможет сказать последнее слово в суде сидя или лежа

Понедельник, 19 ноября 2018, 09:46
Янукович сможет сказать последнее слово в суде сидя или лежа

Обвиняемый в государственной измене экс-президент Виктор Янукович сможет выступить в суде с последним словом сидя или лежа 5 декабря.

Об этом на заседании 19 ноября заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Он удовлетворил ходатайство защиты о переносе заседания в связи с травмой Януковича.

"Если обвиняемый Виктор Янукович до определенной судом даты не сможет вылечиться, суд не сочтет пренебрежением или проявлением неуважения к суду, если Виктор Федорович Янукович выступит в суде с последним словом сидя или лежа на больничной койке, если здоровья не сможет ему позволить перед судом стоять", - сказал Девятко.

Судья сначала планировал провести следующее заседание 3 декабря.

Но адвокат, ссылаясь на медицинскую справку Януковича, где указано, что лечение будет длиться 2-3 недели, просил дать обвиняемому ровно 3 недели, которые истекают 5 декабря. 

"Дело это неординарное, дело публичное, освещается в СМИ, простите, выступать лежа...", - сказал адвокат Александр Горошинский.

"Для обеспечения права на защиту Виктора Януковича, суд объявляет перерыв на 9 утра 5 декабря", - сказал Девятко.

В начале заседания адвокат Горошинский рассказал, что 17 ноября встречался с подзащитным в России и выяснил, что Янукович не может "самостоятельно передвигаться и даже вставать с постели".

В связи с этим он просил перенести судебное заседание до момента выздоровления Януковича.

Горошинский также ходатайствовал о допросе экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого и об обращении суда в больницу для получения четкого диагноза его подзащитного и точного срока лечения.

"Единственное что могу сказать, что в результате травмы Виктор Янукович получил травму позвоночника и сустава ", - сказал адвокат.

На это судья ответил, что не потерпит в суде лжи.

"Не могу допустить откровенной лжи. Суд вынужден констатировать, что ни слова о травме позвоночника в справке нет, ни слова о лангетка позвоночника нет", - сказал Девятко.

Он также отказал в допросе Ставицкого.

"Суд просит защитников не превращать судебный процесс в цирк. Вы адвокатами, вы прекрасно знаете, что не можете извлекать кроликов из шляпы. У нас стадия последнего слова. Допросы закончились. Вы прекрасно знаете, что можно вернуться к допросам только на основании последнего слова обвиняемого, если он сообщит какие-то подробности, которые не были ранее исследованы", - сказал Девятко.

 

Напомним, 19 ноября в Оболонском райсуде Киева должно было состояться очередное заседание по делу Януковича, где он должен был выступить с последним словом.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Стадия прений в судебном разбирательстве уже закончена

Экс-президент просил суд обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцcвязи и с адвокатом, для регистрации которого в качестве иностранного адвоката в России нужен 1 месяц.

18 ноября росСМИ распространили информацию о том, что Янукович был госпитализирован "в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов". 

Отмечается, что Янукович был помещен в реанимацию в НИИ Скорой помощи им.Склифосовского, а затем переведен в частную клинику. 

18 ноября защитники обвиняемого сообщили, что Янукович не придет на суд с последним словом, потому что у него "тяжелая травма".

Ирина Балачук, УП

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Темы: Януковичдело о госизменесуд
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