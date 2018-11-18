РосСМИ: Януковича госпитализировали в "обездвиженном состоянии"

Бывший президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им.Склифосовского.

Об этом 18 ноября сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник и одного из дежурных врачей больницы.

Издание отмечает, что в клинике "был замечен мужчина, очень похожий на экс-президента Украины В. Януковича".

По данным газеты, Янукович поступил в медучреждение 16 ноября в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов.

Отмечается, что Янукович был помещен в реанимацию, а затем переведен в частную клинику, сообщил источник.

Информацию о госпитализации Януковича позже подтвердили в справочной НИИ Склифософского, пишет РИА Новости.