РосСМИ: Януковича госпитализировали в "обездвиженном состоянии"

Бывший президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им.Склифосовского.

Об этом 18 ноября сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник и одного из дежурных врачей больницы.

Издание отмечает, что в клинике "был замечен мужчина, очень похожий на экс-президента Украины В. Януковича".

По данным газеты, Янукович поступил в медучреждение 16 ноября в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов.

Отмечается, что Янукович был помещен в реанимацию, а затем переведен в частную клинику, сообщил источник.

Информацию о госпитализации Януковича позже подтвердили в справочной НИИ Склифософского, пишет РИА Новости.

Московское издание 360tv.ru со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что с украинским экс-президентом у пациента совпадают все данные, включая имя и дату рождения.

"Его доставили с кровоизлиянием в коленном суставе около 20:30. Ему оказали помощь, при этом оградили от всех посетителей. В больнице он пробыл около часа, после чего он уехал из медицинского учреждения", - пишет "360".

Напомним, в Киеве продолжается суд по делу о госизмене Виктора Януковича, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Стадия прений в судебном разбирательстве уже закончена.

В октябре адвокаты Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский - отправились в Россию по вызову своего подзащитного. В суде Януковича с последним словом ожидали до конца октября.

Экс-президент просил суд обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцcвязи и с адвокатом, для регистрации которого в качестве иностранного адвоката в России нужен 1 месяц.

19 ноября в Оболонском райсуде Киева должно состояться очередное заседание по делу Януковича, где он должен был выступить с последним словом.