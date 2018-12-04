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ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение пленных украинских моряков

Вторник, 4 декабря 2018, 19:04

Европейский суд по правам человека частично удовлетворил заявление Украины и обязал РФ обеспечить раненых моряков медицинской помощью.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина в Facebook.

"Европейский суд по правам человека решил частично удовлетворить заявление Украины о применении предварительных мер в соответствии с Правилом 39 Регламента суда и обязал Россию обеспечить раненых моряков, захваченных Россией 25 ноября, соответствующим лечением", - отметил Лещина.

Он добавил, что суд оставил в силе требование к РФ о предоставлении информации о состоянии здоровья и условиях содержания украинских моряков, которую он не получил от России в срок, установленный в письме суда от 29 ноября.

"Украина должна подать полноценное межгосударственное заявление в ЕСПЧ о нарушении прав моряков до 7 января 2019", - добавил уполномоченный по делам ЕСПЧ.

Напомним, Европейский суд по правам человека, в соответствии с Правилом 54 Регламента, обязал РФ предоставить информацию о: захвате моряков и юридических основаниях их удержания; места их содержания; нанесенных ранениях; оказанной медицинской помощи.

Эту информацию правительство РФ должно было предоставить в понедельник, 3 декабря.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

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Украинская правда
Темы: судпленные
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