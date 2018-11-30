РФ до сих пор молчит о местонахождении пленных украинских моряков– Климкин

Министерство иностранных дел России до сих пор не предоставило официальной информации о взятых в плен у Керченского пролива украинских моряках.

Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы еще не получили официального уведомления, где они находятся, от российского МИДа. Поэтому мы не можем давать непроверенную информацию обществу и родственникам", - сказал министр в пятницу вечером.

"Хотя еще вчера мы сначала получили инсайд, что наших офицеров хотят вывезти. А потом получили инсайд, что всех хотят вывезти. Что они, собственно, и сделали", - добавил министр.

При этом Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

Он отметил, что украинская сторона совместно с Международным Комитетом Красного Креста пытается получить доступ к пленным морякам.

Климкин пояснил, что РФ пытается использовать Керченский пролив как "шлюз", решая кого из него пропускать, влиять таким образом на украинское азовское побережье, влиять на Мариуполь, оказывать давление на экономическую деятельность, вызвать беспорядки.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

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