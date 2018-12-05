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Опрос в РФ: 93% россиян одобрили агрессию против Украины в Керченском проливе

Среда, 5 декабря 2018, 09:50

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения в России заявили, что 87% граждан РФ знают об инциденте в Керченском проливе, когда были атакованы  украинские корабли и, 93% из них, поддерживают действия российских военных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

"Абсолютное большинство опрошенных (93%) считают задержание российскими пограничниками прохода украинских судов правильным", - отмечают российские социологи.

Сообщается, что 79% россиян уверены, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей.

Также в исследовании указывается, что еще 30% считают, что главной целью "провокации"являлось удержание власти в руках Петра Порошенко перед предстоящими выборами в Украине.

"Каждый пятый (19%) полагает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной или для создания очередного повода, чтобы обвинить Россию в агрессии (17%)", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что только 7% россиян считают, что украинские власти не пытались спровоцировать конфликтную ситуацию.

При этом сообщается, что 43% граждан РФ уверены, что в будущем Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения  или хотя бы нормализуют их (34%).

Сообщается, что 16% россиян считают маловероятным сценарий ухудшения отношений между Украиной и РФ.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных моряков доставили в оккупированный Россией Крым и арестовали по подозрению в "нарушении российских границ". Позже стало известно, что из Крыма все они были доставлены в Москву.

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Украинская правда
Темы: РосcияУкраинаКерченский пролив
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