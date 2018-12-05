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В РПЦ отреагировали на заявление Порошенко о дате объединительного собора

Среда, 5 декабря 2018, 14:15

Патриарх Русской православной церкви возмутился из-за того, что дату объединительного собора назвал президент Петр Порошенко, а не кто-то из глав украинских церквей.

Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишет ТАСС.

"Вот интересно, дату так называемого объединительного собора в Украине озвучивает не патриарх Варфоломей или Михаил Антонович Денисенко (митрополит Филарет – ред.). Или еще кто-то из глав неканонических образований. Но президент Украины. Прямо чистый император Константин!" - написал он в Telegram.

Легойда также заявил, что "времена сейчас совсем другие".

"И после этого можно всерьез говорить, что происходящее не политический проект?" - добавил он.

Выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор, касающийся украинской автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. Президент Петр Порошенко объявил, что на синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

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Украинская правда
Темы: церковьРосcияУкраинатомос
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