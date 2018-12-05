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США готовятся направить военный корабль в Черное море - CNN

Среда, 5 декабря 2018, 23:19
США готовятся направить военный корабль в Черное море - CNN

Соединенные Штаты начали подготовку к направлению в Черное море военного корабля из-за напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей с экипажами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников в США.

По их словам, американские военные обратились в Государственный департамент, чтобы тот проинформировал Турцию о возможных планах захода военного корабля США в Черное море.

Чиновники утверждают, что это является реакцией США на действия России против Украины вблизи Керченского пролива.

Издание напоминает, что США обязаны сообщать о таких вещах Турции согласно Конвенции Монтре от 1936 года, которая регулирует прохождение военных судов через Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное море с Черным морем.

Согласно правилам договора, страны, не имеющие береговой линии на Черном море, должны перед проходом через пролив предупредить Турцию минимум за 15 дней.

Представитель Государственного департамента США подчеркнул: "Соединенные Штаты действуют в соответствии с условиями Конвенции Монтре. Однако мы не будем комментировать характер нашей дипломатической переписки с правительством Турции".

Двое американских чиновников заявили, что смысл сообщения Турции заключается в том, чтобы предоставить флоту возможность переместить военный корабль в этот район, но этот вариант не обязательно будет избран.

"Наш американский 6-й флот всегда готов ответить там, где есть вызовы", - сказал представитель флота, который руководит военно-морскими операциями США в регионе, командор Кайл Рейнс.

Он добавил, что 6-й флот США регулярно проводит оборонные операции во всем подчиненном ему районе, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря.

Напомним, американский ракетный эсминец USS McCampbell 5 декабря проплыл в спорных водах Японского моря в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля.

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Темы: СШАЧерное море
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