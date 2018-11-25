ВМС: Россияне на Азове бьют на поражение, есть раненый

Против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие, есть раненый.

Об этом вечером 25 ноября по состояние на 20:28 сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - сообщили в ВМС.

О применении оружия против украинских ВМС сообщил и постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими ''территориального моря РФ" возле Крыма", - отметил он.

"В настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины", - добавил через несколько минут Бабин.

По данным источников УП в МИД, в настоящее время проходят экстренные консультации руководства нашего дипломатического ведомства с ЕС и НАТО.

На вопрос, действительно ли речь идет о захвате украинских кораблей, собеседник ответил: "Пока нет, но ситуация достаточно серьезная".

Читайте также:

"Буксир, таран и российские истребители. Что происходит у Керченского моста"

Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей, ожидающие возможности пересечь Керченский пролив, находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта. Воронченко также оценил обстановку в Керченском проливе как "сложную и напряженную".

В украинском МИД заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском морях "перешли границу и стали агрессивными.

В свою очередь в ВМС заявили, что военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Что означает военное положение, которое могут объявить в Украине из-за атаки в Черном море, читайте в материале УП Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"