ВМС: Ранены 6 военнослужащих

Вследствие агрессии россиян в Черном море ранены 6 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины по состоянию на 22:20.

"По оперативной информации захвачены малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые буксируются. Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов, катер не поврежден. 6 украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

В то же время Украинский милитаристский портал сообщает, что двое из шести раненых членов экипажей украинских кораблей находятся в тяжелом состоянии.

"Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море", - сообщает также издание.

Ранее в ВМС сообщали, что украинские корабли захвачены спецназом РФ, тогда речь шла о двух раненых украинских моряках.

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Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

По состоянию на 20:28 в командовании ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие, есть раненый.

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