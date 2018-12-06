Авакова допитають у справі про нібито замах на Януковича - ЗМІ

Генеральная прокуратура намерена провести допрос министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках дела о возможном покушении на бывшего президента Виктора Януковича в 2014 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с тем, источник не сообщил дату вызова на допрос главы МВД.

В 2017 году начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что ни один факт покушения на экс-президента Януковича не был установлен.

"В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившиеся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, – никто не заявил о каких-либо покушениях", - рассказал Гелетей.

Как известно, охранники Януковича во время судебных заседаний заявляли, что на экс-президента несколько раз совершались покушения в 2014 году.

Адвокат Виталий Сердюк просил вызвать в суд свидетелей якобы покушений на жизнь экс-президента Виктора Януковича и требовал дисциплинарной ответственности для генпрокурора.

5 декабря в Оболонском райсуде Киева снова не вышел на видеосвязь с последним словом экс-президент Виктор Янукович, где рассматривается дело о его государственной измене.