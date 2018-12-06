Авакова допитають у справі про нібито замах на Януковича - ЗМІ
Генеральная прокуратура намерена провести допрос министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках дела о возможном покушении на бывшего президента Виктора Януковича в 2014 году.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вместе с тем, источник не сообщил дату вызова на допрос главы МВД.
В 2017 году начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что ни один факт покушения на экс-президента Януковича не был установлен.
"В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившиеся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, – никто не заявил о каких-либо покушениях", - рассказал Гелетей.
Как известно, охранники Януковича во время судебных заседаний заявляли, что на экс-президента несколько раз совершались покушения в 2014 году.
Адвокат Виталий Сердюк просил вызвать в суд свидетелей якобы покушений на жизнь экс-президента Виктора Януковича и требовал дисциплинарной ответственности для генпрокурора.
5 декабря в Оболонском райсуде Киева снова не вышел на видеосвязь с последним словом экс-президент Виктор Янукович, где рассматривается дело о его государственной измене.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"