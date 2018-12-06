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Крымского адвоката задержали за пост 5-летней давности

Четверг, 6 декабря 2018, 11:56

Адвоката Эмиля Курбединова задержали в оккупированном Крыму за пост в соцсети Facebook от 2013 года.

Об этом написал журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"Адвокату Эмилю Курбединову вменяют в вину пост с изображением символики запрещенной организации в Facebook от 2013 года", - написал он.

Наумлюк добавил, что донос, судя по материалам дела, написал на Курбединова бывший житель Крыма, который переехал жить в Дамаск, некий Мухаммед Салем. 

Журналист напомнил, что в январе 2017 года Курбединов уже был арестован на 10 суток по аналогичному обвинению за пост с символикой Хизб ут-Тахрир в ВКонтакте.

"Тогда в суде оперативник Центра Э Руслан Шамбазов пытался приобщить к материалам дела аналогичные посты в Facebook, но судья не позволила", - написал Наумлюк.

Он отметил, что в мае 2017 года Курбединов получил премию Front Line Defenders за свою адвокатскую и правозащитную деятельность в Крыму.

А в ноябре 2018 года сотрудники ЦПЭ вместе с прокурором Валентином Чуприной пришли в адвокатский офис и вручили Курбединову предупреждение "о недопустимости экстремистской деятельности".

В свою очередь адвокат Николай Полозов напомнил, что Курбединов защищает украинских политзаключённых в ряде политических дел в Крыму и Российской Федерации. 

"Последнее дело, в котором адвокат Курбединов принял поручение на защиту (в рамках избрания меры пресечения) - дело военнопленных украинских моряков", - написал он в Facebook.

Полозов добавил, что давление российских властей на адвокатов, участвующих в политических делах в Крыму, продолжается. 

"Я призываю адвокатское сообщество, общественные организации и представителей международных организаций незамедлительно отреагировать на очередное грубое нарушение прав адвокатов. Свободу адвокату Эмилю Курбединову!", - написал Полозов. 

Ранее сообщалось, что утром 6 декабря крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму.

Украинская правда

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Темы: Крымкрымские татарысоцсети
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