У президента рассказали, какие права будет иметь на Объединительном соборе УПЦ МП

Заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко заявил, что представители украинской православной церкви Московского патриархата будут иметь равные права на Объединительном соборе.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг.

На вопрос, какой будет роль УПЦ МП на Соборе, Павленко ответил, что архиереи Московского патриархата будут участвовать как равные участники и соучредители единой независимой церкви.

При этом он не стал называть количество представителей УПЦ МП, которые согласились на объединение, отметив, что это должны сообщить сами архиереи.

Представитель АП отметил, что им поступило приглашение для участия в Объединительном соборе 15 декабря и архиереи должны туда прибыть вместе со священнослужителями, представителем мирян или монашества.

Выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор, касающийся украинской автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

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