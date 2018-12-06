Суд со второй попытки не смог взяться за дело Добкина

Дзержинский районный суд Харькова перенес назначенное на четверг подготовительное заседание по делу народного депутата бывшего мэра Михаила Добкина о выделении земли по "кооперативной схеме" в Харькове на 31 января.



Об этом сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

"Судебная коллегия определила: считать невозможным провести подготовительное судебное заседание в отсутствие обвиняемого и двух защитников объявляется перерыв до 10:30 31 января", – говорится в определении суда, озвученном председательствующим коллегии Алексеем Шишкиным.



Отмечается, что суд обязал адвоката не явившегося одного из обвиняемых – Владимира Конюхова – явиться в следующее заседание со своим подзащитным, а обвиняемых, пришедших без адвокатов, - прийти вместе с ними.

Как сообщает местное издание "Мой Харьков", сам Добкин журналистам заявил, что ни к чему конкретному перенос не приведёт.

Артем Листопад/MyKharkov.info

Бывший мэр города подчеркнул, что затягиванием дела сложившуюся ситуацию не считает, так как "подозреваемый не явился на заседание суда в связи с болезнью".

Судебное заседание по делу о "кооперативной схеме" первый раз переносили 12 ноября из-за неявки адвокатов.

Генеральная прокуратура 11 октября сообщила, что направила в суд дело народного депутата бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина о хищении более 75 гектаров земли.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что правоохранители собрали достаточно доказательств по делу и направили в суд обвинительный акт относительно шести человек.

Окочательное подозрение Добкину вручили в июле 2018 года. Его дело насчитывает 45 томов.

13 июля 2017 года парламент дал согласие на привлечение к ответственности Михаила Добкина.

Сам нардеп, выступая в Раде, отметил что дело против него "рассыплется в суде".

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