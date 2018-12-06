Харьковскую стрельбу с полицейским поручили украинскому "ФБР"

Государственному бюро расследований поручили расследовать стрельбу в супермаркете Харькова, когда полицейский застрелил посетителя, который напал на него с ножом.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Следователи Полтавского территориального управления ГБР расследуют правомерность применения оружия... в результате чего погиб человек", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыли по статьям "умышленное убийство" и "превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия".

Отмечается, что дело открыла прокуратура. На данный момент ее передали ГБР.

"В ходе расследования будут осуществлены все необходимые следственные действия для установления обстоятельств инцидента", – заверил директор Полтавского территориального управления ГБР Владимир Тимошко.

Второе производства о нападении на правоохранителя открыла полиция.

Территориальное управление ГБР, расположенный в городе Полтаве, распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.

Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября.

Оно создано для расследования преступлений топ-чиновников, судей, правоохранителей и военных преступлений.

ранее полиция Харьковской области сообщила, что полицейский застрелил 24-летнего посетителя супермаркета Харькова после того, как тот нанес ему несколько ножевых ранений.

Отмечалось, что мужчина отказывался оплатить товар, а когда его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд, то он набросился на полицейского и нанес ему три удара ножом.

После этого полицейский дважды выстрелил в нападавшего.

Мужчина умер ночью в больнице, а полицейского прооперировали.

Позже в сети появилось видео инцидента.