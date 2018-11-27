Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Труба рассказал о первых делах Госбюро расследований

Вторник, 27 ноября 2018, 13:54

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство начало работу и зарегистрировало первые уголовные производства.

Об этом он сообщил во время брифинга во вторник.

"Следователи сегодня (27 ноября – УП) в рабочей обстановке приняли присягу и приступили к исполнению своих непосредственных обязанностей. С сегодняшнего дня Государственное бюро расследований начинает свою работу", – рассказал Труба.

Он отметил, что ГБР начнет работать с собственных уголовных производств и не будет забирать дела у Генпрокуратуры.

"Следователи Государственного бюро расследований зарегистрировали уже первые уголовные производства", – отметил Труба.

По его словам, речь идет о производстве относительно возможного получения взятки работником правоохранительного органа и вероятного получения взятки в крупных размерах.

Глава новосозданного органа сообщил, что в его штате работает 300 следователей.

Труба напомнил, что ГБР будет расследовать преступления топ-чиновников, судей, правоохранителей и военные преступления.

"Мы заработаем одновременно по всей территории Украины", – добавил глава Держбюро.

Кроме того, Труба сообщил, что решил назначить на руководящие должности 23 из 27 победителей конкурса. Он согласился учесть результаты повторного исследования на полиграфе.

18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

Позже Директор ГБР отказал 27 кандидатам в руководители ГБР из-за подозрений в измене и коррупции.

2 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявление нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство.

Труба добавил, что из-за уничтожения результатов полиграфа у него отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения.

Конкурсная комиссия ГБР заявила, что не может провести подобный повторный конкурс, однако приняла решение провести для всех кандидатов повторное исследование на полиграфе.

Соня Лукашова, для УП
Темы: ТрубаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Труба
НАБУ завершило расследование относительно "правой руки Трубы"
Верховный суд отказался возвращать Трубе кресло главы ГБР
Труба: Власть намерена объявить мне подозрение. Отвечу жестко
Последние новости
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
Все новости...
Реклама: