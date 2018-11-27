Труба рассказал о первых делах Госбюро расследований

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство начало работу и зарегистрировало первые уголовные производства.

Об этом он сообщил во время брифинга во вторник.

"Следователи сегодня (27 ноября – УП) в рабочей обстановке приняли присягу и приступили к исполнению своих непосредственных обязанностей. С сегодняшнего дня Государственное бюро расследований начинает свою работу", – рассказал Труба.

Он отметил, что ГБР начнет работать с собственных уголовных производств и не будет забирать дела у Генпрокуратуры.

"Следователи Государственного бюро расследований зарегистрировали уже первые уголовные производства", – отметил Труба.

По его словам, речь идет о производстве относительно возможного получения взятки работником правоохранительного органа и вероятного получения взятки в крупных размерах.

Глава новосозданного органа сообщил, что в его штате работает 300 следователей.

Труба напомнил, что ГБР будет расследовать преступления топ-чиновников, судей, правоохранителей и военные преступления.

"Мы заработаем одновременно по всей территории Украины", – добавил глава Держбюро.

Кроме того, Труба сообщил, что решил назначить на руководящие должности 23 из 27 победителей конкурса. Он согласился учесть результаты повторного исследования на полиграфе.

18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Многие из утвержденных служащих были креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

Позже Директор ГБР отказал 27 кандидатам в руководители ГБР из-за подозрений в измене и коррупции.

2 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявление нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство.

Труба добавил, что из-за уничтожения результатов полиграфа у него отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения.

Конкурсная комиссия ГБР заявила, что не может провести подобный повторный конкурс, однако приняла решение провести для всех кандидатов повторное исследование на полиграфе.