На опасные участки границы с РФ перебросили десантно-штурмовые подразделения ВСУ

На наиболее опасные направления российско-украинской границы передислоцируются десантно-штурмовые подразделения вооруженных сил.

Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины

В СНБО отметили, что президент вместе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым посетили одну из воинских частей, где произошла загрузка военных подразделений и техники десантно-штурмовых войск ВСУ в самолеты для переброски войск в рамках выполнения задач, определенных режимом военного положения.

3 декабря Петр Порошенко заявил, что вдоль границы с Украиной резко увеличилось количество войск РФ.

27 ноября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у России есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

26 ноября постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко заявил, что со стороны России исходит явная угроза вторжения в Украину и захвата ее городов Бердянск и Мариуполь.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.