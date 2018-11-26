Постпред в СБ ООН: Есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска

Постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко заявляет, что со стороны России исходит явная угроза вторжения в Украину и захвата ее городов Бердянск и Мариуполь.

Об этом Ельченко сообщил в понедельник на заседании Совбеза ООН по ситуации в Украине.

"Дальнейшая эскалация со стороны России не может быть исключена. В соответствии с имеющимися оперативными данными, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска", - рассказал дипломат.

Он потребовал от России немедленно освободить 23-х захваченных украинских моряка, 3 украинских военных корабля, силой отбуксированных в Керчь, а также разблокировать проход через Керченский пролив.

Трансляция заседания и перевод "Голоса Америки"

Как сообщалось, в начале заседании Совбез ООН отказался поддержать российскую повестку дня и рассматривать нападение ФСБ РФ на украинские корабли с точки зрения "нарушения границы РФ".

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду на внеочередном заседании в понедельник рассмотреть решение о введении военного положения в Украине.

Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Евгений Кизилов, УП