Климкин: РФ хочет захватить территорию от Мариуполя до Приднестровья

В России есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Укринформ".

"Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что в РФ есть планы относительно и Мариуполя, и всего побережья.

Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитарних действий, в России есть планы и по отношению ко всему Югу до Приднестровья, и по расчленению Украины", - подчеркнул министр.

По словам Климкина, для Путина само существование Украины - "фундаментальная проблема для его системы", и именно поэтому РФ на этом не остановится.

Ранее постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко заявил, что со стороны России исходит явная угроза вторжения в Украину и захвата ее городов Бердянск и Мариуполь.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду на внеочередном заседании в понедельник рассмотреть решение о введении военного положения в Украине.

Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Как сообщалось, Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения.

За соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов.

Во время выступления в Раде президент сообщил, что частично изменил свой указ. Он предложил ввести военное положиние не по всей территории Украины, а только в отдельных областях.

Речь идет об областях, расположенные вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Президент заявлял, что военное положение введут с 9 часов 28 ноября.

Оно продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.