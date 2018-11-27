Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин: РФ хочет захватить территорию от Мариуполя до Приднестровья

Вторник, 27 ноября 2018, 04:55

В России есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Укринформ".

"Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что в РФ есть планы относительно и Мариуполя, и всего побережья.

Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитарних действий, в России есть планы и по отношению ко всему Югу до Приднестровья, и по расчленению Украины", - подчеркнул министр.

По словам Климкина, для Путина само существование Украины - "фундаментальная проблема для его системы", и именно поэтому РФ на этом не остановится.

Ранее постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко заявил, что со стороны России исходит явная угроза вторжения в Украину и захвата ее городов Бердянск и Мариуполь.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду на внеочередном заседании в понедельник рассмотреть решение о введении военного положения в Украине.

Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

Читайте также Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и увлечения украинских кораблей

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Как сообщалось, Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения.

За соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов.

Во время выступления в Раде президент сообщил, что частично изменил свой указ. Он предложил ввести военное положиние не по всей территории Украины, а только в отдельных областях.

Речь идет об областях, расположенные вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Президент заявлял, что военное положение введут с 9 часов 28 ноября.

Оно продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинРосcияПриднестровьеМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Климкин
Климкин допустил молниеносное вступление Украины в НАТО после завершения войны
Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым
Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине
Последние новости
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
Все новости...
Реклама: