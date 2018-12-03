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Порошенко: Вдоль границы с Украиной резко увеличилось количество войск РФ

Понедельник, 3 декабря 2018, 09:37
Порошенко: Вдоль границы с Украиной резко увеличилось количество войск РФ

Президент Петр Порошенко заявил, что у него есть полная информация по резкому увеличению количества российских войск вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

Об этом он сказал в понедельник в Киеве во время выступления на форуме "70-летие общей декларации прав человека".

По его словам, после нападения российских военных на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря, 25 ноября, Украина получила акта агрессии со стороны вооруженных сил РФ.

Он отметил, что сейчас он, Верховная Рада, правительство и уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прилагают все усилия, чтобы освободить украинских военнопленных.

Порошенко подчеркнул, что Европейский суд по правам человека вынес срочное решение, обязав Россию предоставить информацию о задержанных украинских военных, юридических оснований их задержания, ранений и прочее и 3 декабря Россия должна выполнить это решение, а также освободить украинских военных и вернуть корабли.

"Украина сейчас принимает все меры, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение. И когда кто-то говорит, что мы должны использовать другие сухопутные пути для того, чтобы перетащить по суше украинские корабли, что это означает, уважаемые политиканы, предложить отдать Керченский пролив россиянам? Признать незаконной статус оккупации?", - спросил президент.

Порошенко добавил, что ввел военное положение в десяти областях на 30 дней для защиты территориальной целостности Украины и это превентивный шаг, который никоим образом не нацелен на свертывание конституционных прав и свобод граждан.

"Он вводится только для того, чтобы расширить возможности вооруженных сил и всего оборонного сектора, включая Национальную гвардию, которую мы вправе привлекать в этих условиях. Мы имеем полную информацию о резком увеличении российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму", - заявил глава государства.

"И все возможности, которые дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с РФ и административной границы с Крымом", - добавил он.

Порошенко отметил, что в ближайшее время состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границ, военные учения и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с военным резервом, а также усиливается охрана критичной инфраструктуры.

В частности, атомных и гидроэлектростанций, а также усиливаются меры противовоздушной обороны.

Он заявил, что эти меры должны предупредить и минимизировать последствия российской агрессии и выразил надежду, что по истечении 30 дней военное положение не придется продолжать.

27 ноября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у России есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

26 ноября постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко заявил, что со стороны России исходит явная угроза вторжения в Украину и захвата ее городов Бердянск и Мариуполь.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоВоенное положениеРосcия
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