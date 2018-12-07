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В РФ пожаловались на хакеров, собирающих данные для новых санкций

Пятница, 7 декабря 2018, 08:48

В российской компании, специализирующейся на раскрытии киберпреступлений Group-IB заявили об обнаружении хакерских групп, которые якобы собирают в интересах других стран сведения для введения санкций против граждан России.

По этом сообщает РБК, со ссылкой на источники.

Отмечается, что из-за находок хакеров уже было "2–3 случая ввода санкций"

"На территории России действует несколько хакерских группировок, целью которых является поиск граждан РФ, в отношении которых можно ввести санкции США и других стран", - цитирует агентство главу компании Group-IB Илью Сачкова.

"Их задача — пополнять санкционные американские списки, а не воровать деньги из банка. Совершенно другая цель атаки", — добавил он.

По его словам, в мире существует несколько проправительственных хакерских групп, собирающих информацию об отдельных людях и структурах, которая может использоваться для пополнения санкционных списков разных стран, а не только США и ЕС.

По данным источников, хакеры проникают в банки, якобы чтобы выявлять их клиентов, против которых можно было бы ввести санкции.

"Они изучают в первую очередь их счета, а также объемы и направления транзакций", — отметил он.

Подобную информацию подтвердил агентству и другой собеседник в сфере кибербезопасности.

При этом сообщается, что руководитель подразделения Центробанка по кибербезопасности "ФинЦЕРТ" Артем Калашников отказался комментировать эту тему, а пресс-служба на официальный запрос не ответила.

"В Group-IB информацию о конкретных случаях хакерских атак в России с целью введения санкций приводить не стали", - сказано в публикации.

Сообщается, что хакерские группы работают не только в России.

В компании добавили, что в топ-3 стран происхождения самых активных проправительственных хакерских групп входят Китай, Северная Корея и Иран.

Ранее сообщалось, что из-за агрессивных действий в Керченском проливе Россия получит несколько пакетов новых серьезных санкций.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Темы: Росcияхакерысанкции
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