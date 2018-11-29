МИД: За агрессию в Керченском проливе Россия получит новые серьезные санкции

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Четверг, 29 ноября 2018, 23:57

Из-за агрессивных действий в Керченском проливе Россия получит несколько пакетов новых серьезных санкций.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".  

"Подготовлены несколько пакетов санкций, очень серьезных санкций. Я не могу говорить о всех деталях, но на самом деле то, что уже и сейчас есть - работает против России", - сказал глава внешнеполитического ведомства в четверг.

Климкин также назвал отказ президента США Дональда Трампа от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "пощечиной" для лидера России.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за плененных украинских моряков. О своем решении он написал в Twitter.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

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Темы: санкции Росcия Азовское море
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