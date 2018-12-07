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Оккупанты посадили за решетку адвоката политзаключенных за пост 2013

Пятница, 7 декабря 2018, 12:56
Оккупанты посадили за решетку адвоката политзаключенных за пост 2013

Подконтрольный Кремлю "суд" в Симферополе арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Такое решение принял так называемый "Киевский районный суд Симферополя".

Адвоката арестовали по статье 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в соцсети Фейсбук 2013 года.

Курбединов считает, что его задержание происходило "на абсурдных основаниях", и он не признает обвинений в экстремизме.

Курбединов утверждает, что причиной преследований является его правозащитная деятельность, помощь политзаключенным и защита украинского военного Богдана Небылицы.

Отмечается, что одним из свидетелей по делу проходит сотрудник ФСБ России Андрей Сушко, который участвовал в задержании и пытках крымскотатарского активиста Рената Параламова.

Как сообщает "Крымская солидарность", так называемый суд отклонил практически все доводы и ходатайства защиты.

Утром 6 декабря крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму..

Его обвинили в демострации символики Хизб ут-Тахрир в Facebook-посте 2013 года.

Курбединов защищает в крымских "судах" многих политзаключенных, в частности, крымских татар, которых обвиняют в причастности к запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крым
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