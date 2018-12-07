"Убей в себе москаля": еще одна область отказалась от русскоязычного продукта

Депутаты Ивано-Франковского областного совета рекомендовали запретить использование русскоязычного культурного продукта на территории области до полного прекращения российской агрессии.

Мораторий на заседании облсовета 7 декабря поддержали 68 депутатов, сообщает местное издание "Курс".

Отмечается, что проект решения депутатам представил Игорь Дебенко. По его словам, решение носит рекомендательный характер.

"Мы как депутаты областного совета должны засвидетельствовать свою позицию. Просить людей воздерживаться от культивирования, проталкивания русскоязычного продукта агрессора", - сказал он.

Дебенко разъяснил, что под "русскоязычным продуктом агрессора" понимаются песни, фильмы, музыка, которая производится российскими гражданами, фирмами.

Кроме того сообщается, что депутат от ВО "Свобода" Василий Попович предложил в поддержку решения жителям области проводить флешмоб "Убей в себе москаля" и обращать внимание водителей маршруток, продавцов, которые включают русскую музыку.

Отмечается, что мораторий ввели во "избежание эскалации напряженности в обществе и недопущение разжигания межнациональной розни, для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации".

Проект решения предусматривает создание межведомственной рабочей группы с участием общественности, правоохранительных органов и работников РГА для проведения разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории.

18 сентября Львовский облсовет также ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

25 октября Житомирский облсовет поддержал мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.