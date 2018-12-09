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Дело Скрипалей: Полиция подозревает РФ в еще 2 убийствах на территории Британии

Воскресенье, 9 декабря 2018, 05:48
Дело Скрипалей: Полиция подозревает РФ в еще 2 убийствах на территории Британии

Детективы, которые возглавляют расследование отравления экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подозревают РФ в причастности к еще 2 убийствам на территории Британии.

Об этом сообщает газета The Times.

"Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом в Скотланд-Ярде (SO15), которые расследуют отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, считают, что сотрудники ГРУ РФ приезжали в Британию в то время, когда происходили "подозрительные" смерти", - говорится в материале.

Речь идет о бизнесмене Александре Перепеличном, который умер в 2012 году во время утренней пробежки у своего дома в пригороде Лондона, ему было тогда 44 года.

"Сначала полиция сообщила об инфаркте. Но через 2 года после его смерти компания, в которой Перепеличний застраховал свою жизнь, инициировала расследование: в желудке бизнесмена обнаружили ядовитое вещество, которое содержится в редком китайском растении Гельземиум (Gelsemium Elegans).

Симптомы отравления этим веществом схожи с аритмией", - пишет издание.

Отмечается, что Перепеличний помогал британским спецслужбам расследовать российские финансовые потоки.

Второй случай - смерть бизнесмена Скотта Янга, который выпал из окна своей квартиры в центре Лондона. Скотт Янг был партнером российского олигарха Бориса Березовского.

Как пишет The Times, дела по этих двух убийствах переведут в категорию "подозрительных", когда начнется новый опрос свидетелей.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года.

В мае их виписалы из больницы.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.

Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.

Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".

Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.

Читайте больше про экс-грушника "История двойного шпиона Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля"

и про подозреваемых русских "Боширов"-Чепига и "Петров"-Мишкин. Что известно о приключениях "Солсберийского туристов"

"Украинская правда" в Threads

Темы: СкрипальВеликобританияРосcия
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