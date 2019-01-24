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Жителю Енакиево дали 10 лет с конфискацией за контракт с боевиками

Четверг, 24 января 2019, 07:46
Жителю Енакиево дали 10 лет с конфискацией за контракт с боевиками

Жителя Енакиево Донецкой области приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации "ЛНР".

Такое решение принял Константиновский городской суд Донецкой области, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Участник незаконного вооруженного формирования признан виновным по ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч.1 ст.263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении. 

 

Отмечается, что в октябре 2016 года мужчина, осознавая, что он будет участвовать в боевых действиях против вооруженных сил Украины, подписал контракт и присоединился к незаконным вооруженным формированиям, а именно к 7-й отдельной мотострелковой бригаде так называемой "Народной милиции" 2-го армейского корпуса "ЛНР".

А потом в течение почти двух лет участвовал в боевых действиях против сил АТО и Объединенных сил на Светлодарской дуге в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Боевика с оружием задержали в Луганском 5 мая 2018 года.

Украинская правда
Темы: ДонбассЛНРсуд
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