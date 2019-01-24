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Судья начал читать приговор Януковичу

Четверг, 24 января 2019, 08:14

Председательствующий судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко начал зачитывать приговор в деле по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

На заседании суда 24 января присутствуют адвокаты Януковича и сторона обвинения.

Трансляцию осуществляет Youtube-канал Генеральной прокуратуры.

По делу о госизмене Януковича состоялось 89 судебных заседаний, были допрошены 52 свидетеля.

Янукович не выступил в суде с заключительным словом, поскольку заявил, что получил травмы во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов. На видеосвязь экс-президент тоже не вышел.

Защита Януковича утверждает, что суд нарушил процедуру предупреждения о судебном заседании. Адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что получил приглашение на оглашение приговора по телефону, а не повесткой за день до заседания.

По мнению защиты, это ставит под сомнение легитимность приговора суда.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк отметил, что его подзащитного будет не на слушании 24 января. Также он не выйдет на видеосвязь.

Напомним: 

  • Бывшему главе государства инкриминируют ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч.5 ст. 27 ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
  • Это подозрение Януковичу объявили в 2016 году, когда он свидетельствовал в деле о расстреле Майдана.
  • Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести в Украину войска.
  • Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.

Украинская правда

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Темы: дело о госизменеЯнукович
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