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В Думу хотят пригласить Google: спросить, чей Крым

Четверг, 24 января 2019, 11:07
В Думу хотят пригласить Google: спросить, чей Крым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента РФ представителя компании Google в связи с указанием принадлежности оккупированного Крыма к Украине.

Об этом 24 января сообщает российское издание ТАСС.

"Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов", - сказал Володин.

"Было бы правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google и высказать нашу позицию, а дальше принимать решение", - предложил он.

"Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, а потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств, назначать будут", - добавил Володин.

Володин считает, что Facebook и Google проводит политику в интересах США, исполняя все, что диктует Госдеп.

В январе стало известно, что власти оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым готовят законопроект, который предусматривает штрафы за использование карт, на которых Крым не указано частью России.

Из-за аннексии Крыма многие государства мира ввели санкции против российской агрессии, граждан РФ и компаний, причастных к оккупации полуострова в 2014 году.

С того времени на различных картах украинский Крым ошибочно изображают "спорной" территорией. После чего карты исправляют.

Украинская правда

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Темы: РосcияКрым
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