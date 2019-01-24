ФСБ говорит, что пресекла ввоз большой партии конфет Roshen в Россию
Федеральная служба безопасности России заявляет, что пресекла ввоз крупной партии кондитерских изделий украинской фабрики Roshen в Оренбургской области.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по области.
"Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров – кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen", - говорится в сообщении.
Отмечается, что товар передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства. Объем изъятой партии не уточняется.
В кондитерской корпорации Roshen заявили, что не имеют отношения к задержанной в России партии кондитерских изделий.
"Мы не располагаем информацией относительно указанных сладостей. Любая продажа корпорацией украинской продукции Roshen в РФ прекратилась еще в 2013 году", - цитирует LIGA.net пресс-службу Roshen.
Вместе с тем в компании добавили, что Roshen, как и любая другая компания, не может контролировать перемещение товара после его реализации официальными дистрибьюторами.
"Вероятность контрабанды и деятельности перекупщиков присутствует, особенно при наличии спроса", - подытожили в пресс-службе.
Напомним:
- Летом 2013 года Россия запретила ввоз всех конфет компании Roshen. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что украинские конфеты не соответствуют стандартам качества.
- Тогда владелец корпорации Петр Порошенко тогда заявлял, что его компания сделает все возможное для того, чтобы вернуться на российский рынок.
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