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ФСБ говорит, что пресекла ввоз большой партии конфет Roshen в Россию

Четверг, 24 января 2019, 11:39
ФСБ говорит, что пресекла ввоз большой партии конфет Roshen в Россию

Федеральная служба безопасности России заявляет, что пресекла ввоз крупной партии кондитерских изделий украинской фабрики Roshen в Оренбургской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по области.

"Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров – кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen", - говорится в сообщении.

Отмечается, что товар передали сотрудникам мобильной группы оренбургской таможни для проведения разбирательства. Объем изъятой партии не уточняется.

В кондитерской корпорации Roshen заявили, что не имеют отношения к задержанной в России партии кондитерских изделий.

"Мы не располагаем информацией относительно указанных сладостей. Любая продажа корпорацией украинской продукции Roshen в РФ прекратилась еще в 2013 году", - цитирует LIGA.net пресс-службу Roshen.

Вместе с тем в компании добавили, что Roshen, как и любая другая компания, не может контролировать перемещение товара после его реализации официальными дистрибьюторами.  

"Вероятность контрабанды и деятельности перекупщиков присутствует, особенно при наличии спроса", - подытожили в пресс-службе.  

Напомним:

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Темы: РосcияRoshen
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