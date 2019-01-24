Выборы президента: экс-советник Гелетея отправился в ЦИК

Бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк предоставил документы в ЦИК, чтобы его зарегистрировали кандидатом на выборах президента.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе ЦИК.

Данилюк - координатор общественного движения "Общее дело". Сам Данилюк подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook.

Кроме Данилюка, документы в ЦИК подали еще три человека - Денис Потапов, Владимир Блащук и Александр Ковальчук. Все четверо - самовыдвиженцы.

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Напомним: