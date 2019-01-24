Выборы президента: экс-советник Гелетея отправился в ЦИК
Четверг, 24 января 2019, 19:23
Бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк предоставил документы в ЦИК, чтобы его зарегистрировали кандидатом на выборах президента.
Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе ЦИК.
Данилюк - координатор общественного движения "Общее дело". Сам Данилюк подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook.
Кроме Данилюка, документы в ЦИК подали еще три человека - Денис Потапов, Владимир Блащук и Александр Ковальчук. Все четверо - самовыдвиженцы.
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Напомним:
- По состоянию на 22 января ЦИК зарегистрировала 13 кандидатов в президенты.
- Члены "Спільна справа" в 2014 году захватывали министерства юстиции, энергетики и аграрной политики. Из последнего их выгнали "свободовцы" и представители самообороны Майдана. В январе 2014 года Данилюк был объявлен в розыск, почле чего он покинул Украину.
Украинская правда