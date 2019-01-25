Трамп пошел на уступки демократам и объявил о прекращении шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил возобновить работу правительства в течение трех недель до 15 февраля, так и не заставив демократов выделить 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Соответствующее заявление он сделал перед журналистами, передает NYT.

"В ближайшее время я подпишу законопроект о возобновлении работы нашего правительства на три недели до 15 февраля", - сказал Трамп.

Решение Трампа позволяет Конгрессу быстро передать счета на расходы, которые президент подпишет, чтобы восстановить работу федеральных агентств к 15 февраля и выплатить зарплаты 800 тысячам федеральных работников, которые были вынуждены уйти в отпуск или работали бесплатно в течение 35 дней.

Трамп пообещал компенсировать зарплаты за последние пять недель.

"Я добьюсь того, что все сотрудники (государственных структур - ред.) получат свою зарплату за отработанное время можно скорее", - подчеркнул он.

Как отмечает NYT, это заявление стало неожиданной уступкой демократам, ведь Трамп сделал стену своим обязательным условием для возобновления работы правительства.

"Однако Трамп смягчился из-за последствий шатдауна на Северо-Востоке, с эффектами, которые выходят далеко за рамки зарплат, в частности через замедленное воздушное движение из-за нехватки диспетчеров, которые массово брали больничные отпуска.

Напомним: