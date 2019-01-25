Трамп пошел на уступки демократам и объявил о прекращении шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил возобновить работу правительства в течение трех недель до 15 февраля, так и не заставив демократов выделить 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Соответствующее заявление он сделал перед журналистами, передает NYT.
"В ближайшее время я подпишу законопроект о возобновлении работы нашего правительства на три недели до 15 февраля", - сказал Трамп.
Решение Трампа позволяет Конгрессу быстро передать счета на расходы, которые президент подпишет, чтобы восстановить работу федеральных агентств к 15 февраля и выплатить зарплаты 800 тысячам федеральных работников, которые были вынуждены уйти в отпуск или работали бесплатно в течение 35 дней.
Трамп пообещал компенсировать зарплаты за последние пять недель.
"Я добьюсь того, что все сотрудники (государственных структур - ред.) получат свою зарплату за отработанное время можно скорее", - подчеркнул он.
Как отмечает NYT, это заявление стало неожиданной уступкой демократам, ведь Трамп сделал стену своим обязательным условием для возобновления работы правительства.
"Однако Трамп смягчился из-за последствий шатдауна на Северо-Востоке, с эффектами, которые выходят далеко за рамки зарплат, в частности через замедленное воздушное движение из-за нехватки диспетчеров, которые массово брали больничные отпуска.
Напомним:
- Американские сенаторы не смогли согласовать проект бюджета страны, из-за чего в США временно приостановилась работа госучреждений ("шатдаун").
- Документ не был принят из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой.
- Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены, а демократы категорически отвергают это предложение.
- Палата представителей Конгресса США, большинство в которой имеют демократы, приняла ряд законопроектов, направленных на завершение "шатдауна". В то же время Палата отвергла требование президента Трампа о дополнительном финансировании пограничной стены.
- "Шатдаун" в США начался в ночь на 22 декабря 2018 года. В минувшую субботу он преодолел рекорд продолжительности в истории Соединенных Штатов.
- 24 января ни одно из предложений и демократов, и республиканцев, направленная на разблокирование правительства, не получило необходимого количества голосов в Сенате.