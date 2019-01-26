Минкульт официально обязал УПЦ МП изменить название

Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названий организаций.

Полный список опубликован в субботу на сайте правительственной газеты "Урядовый курьер".

Отмечается, что список религиозных организаций (религиозных общин, управлений и центров, монастырей, религиозных братств, миссионерских обществ (миссий), духовных учебных заведений) составлен по результатам религиоведческой экспертизы.

Под действие этих статей закон подпадают организации, являющиеся частью таких религиозных объединений: Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь, другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь, Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Согласно сообщению, указанные религиозные организации должны в течение трех месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч. 7 ст. 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и подать их на регистрацию в установленном порядке.

"Полный текст религиоведческой экспертизы по этому вопросу в связи с большим объемом информации будет размещена на официальном интернет-сайте Министерства культуры Украины", - говорится также в сообщении.

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