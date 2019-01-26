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Минкульт официально обязал УПЦ МП изменить название

Суббота, 26 января 2019, 12:43
Минкульт официально обязал УПЦ МП изменить название

Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названий организаций.

Полный список опубликован в субботу на сайте правительственной газеты "Урядовый курьер".

Отмечается, что список религиозных организаций (религиозных общин, управлений и центров, монастырей, религиозных братств, миссионерских обществ (миссий), духовных учебных заведений) составлен по результатам религиоведческой экспертизы.

Под действие этих статей закон подпадают организации, являющиеся частью таких религиозных объединений: Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь, другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь, Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Согласно сообщению, указанные религиозные организации должны в течение трех месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч. 7 ст. 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и подать их на регистрацию в установленном порядке.

"Полный текст религиоведческой экспертизы по этому вопросу в связи с большим объемом информации будет размещена на официальном интернет-сайте Министерства культуры Украины", - говорится также в сообщении.

Напоминаем:

  • 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона №5309 согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.

    Согласно документу, религиозная организация (объединение), которая является частью другой структуры, руководящий центр которой находится в государстве, признанном законом осуществившим военную агрессию против Украины и временно оккупировавшим территорию Украины, обязана в своем полном названии отображать соответствующую принадлежность. Однако именно название УПЦ МП не было указано в законе.

  • Спикер УПЦ МП архиепископ Климент заявил: "Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государства-агрессора".
  • Позже в УПЦ МП заявили, что законопроект №5309 о переименовании церкви нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его.
  • 22 декабря соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.
  • Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.

Украинская правда

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Темы: церковьМинкультуры
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