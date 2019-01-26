Бессмертный провел учредительное собрание будущей партии

Украинский политик Роман Безсмертный инициировал создание партии "Рух +380".

Как сообщает его пресс-служба, учредительное собрание политической силы прошло в субботу в Киеве.

Председателем партии избран Бессмертный, его заместителем стал Виктор Матчук.

Участники мероприятия утвердили название парте - "РУХ +380".

"+380 - это международный код Украины. Где бы ни были украинцы - в Польше, Италии, Португалии, США - они набирают именно эти цифры. Они греют нашу душу, они соединяют нас с родной землей, потому что Украина должна быть там, где украинцы. Для меня +380 - это код Великой Украины", - сказал Матчук.

Отмечается, что собрание утвердило устав и программу партии, в основе которой будет неоконсервативная идеология.

"РУХ +380" решил начать сбор подписей в поддержку создания политической силы.

В пресс-службе напомнили, что для регистрации партии, согласно закону "О политических партиях в Украине" необходимо собрать 10 тысяч подписей.

Отмечается, что после регистрации партии в Минюсте будет разработан логотип и символика партии.

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