Бессмертный провел учредительное собрание будущей партии

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Суббота, 26 января 2019, 15:23

Украинский политик Роман Безсмертный инициировал создание партии "Рух +380".

Как сообщает его пресс-служба, учредительное собрание политической силы прошло в субботу в Киеве.

Председателем партии избран Бессмертный, его заместителем стал Виктор Матчук.

Участники мероприятия утвердили название парте - "РУХ +380".

"+380 - это международный код Украины. Где бы ни были украинцы - в Польше, Италии, Португалии, США - они набирают именно эти цифры. Они греют нашу душу, они соединяют нас с родной землей, потому что Украина должна быть там, где украинцы. Для меня +380 - это код Великой Украины", - сказал Матчук.

Отмечается, что собрание утвердило устав и программу партии, в основе которой будет неоконсервативная идеология.

"РУХ +380" решил начать сбор подписей в поддержку создания политической силы.

В пресс-службе напомнили, что для регистрации партии, согласно закону "О политических партиях в Украине" необходимо собрать 10 тысяч подписей.

Отмечается, что после регистрации партии в Минюсте будет разработан логотип и символика партии.

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Напомним:

  • 23 января Безсмертный заявил, что планирует зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины.
  • В декабре "Украинская правда" писала, что Бессмертный намеревался вместе с нардепом Виктором Чумаком поддержать кандидата в президенты Анатолия Гриценко, однако в последний момент решил взять паузу.
  • В мае 2018т года Безсмертный заявил, что пойдет в президенты.
  • Роман Бессмертный был народным депутатом 4 созывов, в 1994 – 2007 годах, представителем президента Леонида Кучмы в парламенте, вице-премьер-министром по вопросам административно-территориальной реформы, заместителем главы Секретариата президента Виктора Ющенко, послом Украины в Беларуси и представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в "Минском формате". В апреле 2016 года решил прекратить работу в ТКГ.

Украинская правда

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Темы: Бессмертный


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