Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали гаубицы боевиков в ОРЛО

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали размещение шести самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) недалеко от поселка Мирное в ОРЛО.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 26 января.

Кроме того, в сообщении отмечается, что со стороны российско-оккупационных войск продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения тяжелого вооружения за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольном властям Украины районе Луганской области.

"Так, 25 января, наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает семи буксируемых гаубиц (Д-30 "Жаба", 122 мм)", - отметили в Украинской стороне СЦКК.