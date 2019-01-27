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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали гаубицы боевиков в ОРЛО

Воскресенье, 27 января 2019, 13:14

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали размещение шести самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) недалеко от поселка Мирное в ОРЛО.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 26 января.

Кроме того, в сообщении отмечается, что со стороны российско-оккупационных войск продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения тяжелого вооружения за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольном властям Украины районе Луганской области.

"Так, 25 января, наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает семи буксируемых гаубиц (Д-30 "Жаба", 122 мм)", - отметили в Украинской стороне СЦКК.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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