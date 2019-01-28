ОПОРА заявила об избиении своего активиста в Кропивницком

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Понедельник, 28 января 2019, 01:35

Вечером 26 января совершили нападение на общественного омбудсмена по защите избирательных прав Общественной сети ОПОРА в Кировоградской области Евгения Гурницкого. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью.

Об этом сообщается на сайте организации.

"Вчера (26 января - ред.) в подъезде дома, где я живу, в отношении меня совершено нападение. Неизвестные лица назвали меня по имени, я откликнулся и потом мне нанесли повреждения в области правого глаза. Неизвестные лица скрылись с места происшествия и не взяли ничего из моих личных вещей", - заявил Гурницкий.

"Этот случай связываю с профессиональной деятельностью, поскольку в последнее время я фиксирую нарушения избирательного законодательства на территории Кировоградской области", - подчеркнул он.

Общественный омбудсмен обратился в больницу и написал заявление в полицию.

"Гурницкий является заявителем в полицию по одному делу по размещению агитационных материалов без выходных данных на билбордах с изображением одного из кандидатов в президенты Украины и свидетелем еще в ряде подобных заявлений в полицию по билбордах с изображением других пяти кандидатов", - отметили в Общественной сети ОПОРА.

Координатор наблюдения за выборами сети ОПОРА в Кировоградской области Зоя Лебедь отметила, что организация расценивает это нападение "как давление на наблюдение за избирательной кампанией".

Напомним:

  • Гражданская сеть ОПОРА заявила в полицию на кандидата в президенты, лидера "Cамопомочи" Андрея Садового из-за рекламы без выходных данных в Закарпатской области.
  • Представители ОПОРЫ в Кропивницком написали заявления в полицию по размещению билбордов без выходных данных с изображением кандидатов в президенты Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Валентина Наливайченко, Андрея Садового, Сергея Каплина.
  • 22 января в Кропивницком активисты составили заявление в полицию на вероятное нарушение закона Украины "О выборах Президента Украины" относительно размещения билборда без выходных данных кандидата Александра Шевченко.

Украинская правда

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Темы: активисты нападение


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