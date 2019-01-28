В РФ задержали подозреваемого в похищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Сотрудники МВД и ФСБ России задержали подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
"В рамках расследования был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области", - заявила Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".
"По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в МВД России.
Отмечается, что подозреваемого в декабре 2018 года задерживала московская полиция за хранение наркотиков.
Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде.
Напомним:
- 27 января из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину "Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".
- Выставка Куинджи в Третьяковской галерее проходит с 6 октября по 17 февраля 2019 года, в ее состав вошли полотна из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также из музеев Азербайджана, Беларуси и из одной частной коллекции.
- Архип Куинджи - русский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи. Он родился в Мариуполе в 1842 году.
- Картина "Ай-Петри" является образцом горного пейзажа, создавалась в 1898-1908 гг. Полотно выставляется в Русском музее в Санкт-Петербурге.