В РФ задержали подозреваемого в похищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"В рамках расследования был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области", - заявила Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими".

"По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в МВД России.

Отмечается, что подозреваемого в декабре 2018 года задерживала московская полиция за хранение наркотиков.

Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде.

Напомним: