Садовый обратился к Вакарчуку относительно объединения на выборах

Кандидат в президенты лидер "Самопомощи" Андрей Садовый заявил, что уважает позицию певца Святослава Вакарчука, который сообщил, что не будет участвовать в президентских выборах и напомнил, что его предложение об объединении на парламентских выборах все еще актуально.

Об этом он написал в Facebook.

"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам", - сказал Садовый.

"Мое предложение об объединении усилий на парламентские выборы актуально. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро ", - добавил он.

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Напомним: