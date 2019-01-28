Садовый обратился к Вакарчуку относительно объединения на выборах
Понедельник, 28 января 2019, 11:51
Кандидат в президенты лидер "Самопомощи" Андрей Садовый заявил, что уважает позицию певца Святослава Вакарчука, который сообщил, что не будет участвовать в президентских выборах и напомнил, что его предложение об объединении на парламентских выборах все еще актуально.
Об этом он написал в Facebook.
"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам", - сказал Садовый.
"Мое предложение об объединении усилий на парламентские выборы актуально. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро ", - добавил он.
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Напомним:
- Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.
- Ранее народный депутат Мустафа Найем присоединился к инициативе "Совместно" по выдвижению единого кандидата на президентских выборах и заявил, что есть три ключевые фигуры, которые, сев за стол переговоров и договорившись о едином кандидате, могут изменить ход этих выборов - это Анатолий Гриценко, Андрей Садовый и Святослав Вакарчук.
- Лидера партии "Объединение "Самопомич" Андрея Садового ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты 8 января.
- Очередные выборы президента состоятся 31 марта.
- Президентская кампания стартовала 31 декабря.
- Центральная избирательная комиссия будет принимать документы от кандидатов в президенты до 3 февраля включительно, чтобы зарегистрировать их до 8 февраля.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты.
Украинская правда