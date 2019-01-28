Полиция: Минкульт не сообщал об исчезновении икон из Лавры, дел нет

Национальная полиция не открывала уголовных производств из-за недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре, Министерство культуры также не информировало правоохранителей о любой недостаче.

Об этом сообщили в главном следственном управлении Национальной полиции в ответ на информационный запрос "Украинской правды".

"Согласно информации следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве ... и Единого реестра досудебных расследований, уголовные производства по указанному в запросе факту (исчезновение культурных ценностей из Лавры, о котором сообщал Минкульт - УП) за следственными подразделениями ГУНП в Киеве не значатся", - отметили в ведомстве.

УП в частности интересовалась, сколько и по каким статьям УК было открыто уголовных производств, а также известно ли правоохранителям точное количество пропавших артефактов и их приблизительная стоимость.

Также правоохранители сообщили, что не получали обращения от Минкульта о нехватке культурных ценностей, которые находятся в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

Напомним: