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Полиция испортила день рождения уголовному "смотрящему"

Понедельник, 28 января 2019, 16:27

В Мариуполе Донецкой области полиция задержала во время празднования дня рождения гражданина Грузии, который от имени вора в законе по кличке "Гули" устанавливал "воровской порядок".

Об этом 28 января сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Донецкой области Артем Кисько в Facebook.

"Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, ас  его гостями еще будем разбираться: у некоторых изъяты наркотики, в отношении других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - написал правоохранитель.

 

Отмечается, что мужчина приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находился в международном розыске за разбойное нападение в Полтавской области.

По словам Кисько, грузин прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка". 

 

"Могу только добавить - "картина маслом". Все эти "воры и смотрящие" должны знать свое место -мордою к земле", - написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

 

Напомним:

  • В 2017 году полиция сообщила, что три грузинских "вора в законе" Омар Бекаев, Миндия Горадзе и Антимос Кухилава пытаются влиять на криминогенную обстановку в Одесской области.
  • 5 декабря 2018 года столичные правоохранители заявили, что выдворили из Украины гражданина Грузии Нукри Гальского, который планировал управлять преступными группировками и распределять сферы влияния с другими криминальными авторитетами.
  • 16 декабря 2018 года в Киеве правоохранители задержали очередного "вора в законе" из Грузии по прозвищу Темо Сухумский.

Украинская правда

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Темы: полицияМариуполькриминал
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