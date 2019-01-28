Полиция испортила день рождения уголовному "смотрящему"
В Мариуполе Донецкой области полиция задержала во время празднования дня рождения гражданина Грузии, который от имени вора в законе по кличке "Гули" устанавливал "воровской порядок".
Об этом 28 января сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Донецкой области Артем Кисько в Facebook.
"Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, ас его гостями еще будем разбираться: у некоторых изъяты наркотики, в отношении других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - написал правоохранитель.
Отмечается, что мужчина приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находился в международном розыске за разбойное нападение в Полтавской области.
По словам Кисько, грузин прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка".
"Могу только добавить - "картина маслом". Все эти "воры и смотрящие" должны знать свое место -мордою к земле", - написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Напомним:
- В 2017 году полиция сообщила, что три грузинских "вора в законе" Омар Бекаев, Миндия Горадзе и Антимос Кухилава пытаются влиять на криминогенную обстановку в Одесской области.
- 5 декабря 2018 года столичные правоохранители заявили, что выдворили из Украины гражданина Грузии Нукри Гальского, который планировал управлять преступными группировками и распределять сферы влияния с другими криминальными авторитетами.
- 16 декабря 2018 года в Киеве правоохранители задержали очередного "вора в законе" из Грузии по прозвищу Темо Сухумский.