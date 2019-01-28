Полиция испортила день рождения уголовному "смотрящему"

В Мариуполе Донецкой области полиция задержала во время празднования дня рождения гражданина Грузии, который от имени вора в законе по кличке "Гули" устанавливал "воровской порядок".

Об этом 28 января сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Донецкой области Артем Кисько в Facebook.

"Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, ас его гостями еще будем разбираться: у некоторых изъяты наркотики, в отношении других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - написал правоохранитель.

Отмечается, что мужчина приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находился в международном розыске за разбойное нападение в Полтавской области.

По словам Кисько, грузин прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка".

"Могу только добавить - "картина маслом". Все эти "воры и смотрящие" должны знать свое место -мордою к земле", - написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Напомним: