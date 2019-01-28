Подозреваемым в краже картины Куинджи оказался крымский бизнесмен - росЗМИ

В похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве подозревается Денис Чуприков. В 2017 году он зарегистрировался в оккупированном Крыму как частный предприниматель.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Мужчина родился 12 апреля 1986 года в Феодосии. Согласно официальной информации, основным направлением Чуприкова является электромонтажные работы. Кроме того, он - гендиректор и владелец московского ООО "Мегаполис" (занимается торговлей автомобилями и ремонтом мотоциклов).

Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, Чуприков задолжал 254,977 тысяч рублей.

По информации издания, подозреваемый вместе с женой Юлией Замятиной, гражданкой Беларуси, "активно рассылали свои резюме" в московском округе, выбирая вакансии по направлению "работник по хозяйству".

В комментарии журналистам, жена подозреваемого сказала, что не знала о планах своего мужа.

"Конечно, нет. Я примерно столько же знаю, сколько и все остальные", - заявила Юлия.

Напомним: