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НАПК нашла ошибки в декларациях всех кандидатов в президенты

Вторник, 29 января 2019, 11:32

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет декларации кандидатов в президенты.

Об этом говорится в сообщении НАПК от 29 января.

Отмечается, что в 2019 году агентство впервые привлечено к выборам президента Украины в части проверки деклараций кандидатов.

По согласованию с ЦИК, учитывая сжатые сроки, НАПК проверяет сведения в течение трех календарных дней.

По состоянию на 29 января проверены декларации кандидатов Валентина Наливайченко, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольги Богомолец, Романа Насирова, Александра Шевченко, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Ильи Кивы, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Руслана Кошулинского, Аркадия Корнацкого, Александра Мороза, Александра Данилюка, Игоря Смешко.

Продолжается проверка деклараций Сергея Таруты и Владимира Зеленского, поступивших в Национальное агентство 28 января, во вторник начата проверка декларации Инны Богословской.

В НАПК отмечают, что ряд кандидатов после проверки агентства внесли уточнения и исправили ошибки в своих декларациях.

Это делали в частности Валентин Наливайченко, Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Геннадий Балашов, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Илья Кива Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк

Отмечается, что проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост президента Украины, была проведена по имеющейся у НАПК информации и по 10 базам данных.

В Департаменте проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК сообщили, что ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях, и указали на самые распространенные из них:

"В декларациях есть несколько типов неточностей - субъекты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера. Распространенное заблуждение, когда субъекты не отмечают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но еще не прекращены, или не указывают юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых они являются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно законодательству, ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост президента.

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Напомним:

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019декларацииНАПК
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