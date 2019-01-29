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Богословская принесла 2,5 "кандидатских" миллиона в черном пакете

Вторник, 29 января 2019, 11:40
Богословская принесла 2,5 кандидатских миллиона в черном пакете
gordonua.com

Бывший народный депутат Инна Богословская перед подачей документов в Центральную избирательную комиссию принесла в банк 2,5 миллиона гривен в черном полиэтиленовом пакете.

На видеозаписи за 25 января видно, как она достает пачки наличных в банкнотах по 200 гривен.

Видео Богословская опубликовала у себя в Stories в Instagram, а его подхватили другие блоггеры, отметил "Интерфакс-Украина".

"Хотим простым людям показать, как это выглядит", – сказала политик перед тем, как передать кандидатский взнос в кассу.

Претенденты на пост президента вносят средства на специальный счет ЦИК, открытый в Государственном казначействе, а в ЦИК приносят квитанцию ​​об уплате взноса.

25 января Инна Богословская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборы президента Украины.

Богословская подает документы в ЦИК
Богословская подает документы в ЦИК
Скрин-шот из Fb Богословской

Ее еще не зарегистрировали: на решение комиссия имеет 5 дней.

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Документи до ЦВК подано, заставу внесено, чекаю офіційну реєстрацію!

Публикация от Inna Bogoslovskaya (@innabogoslovskaya) 25 Янв 2019 в 12:13 PST

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Напомним:

  • Уже стали кандидатами 22 человека: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк 
  • Очередные выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).

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Темы: виборывыборы президента 2019виборы
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