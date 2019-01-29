Богословская принесла 2,5 "кандидатских" миллиона в черном пакете

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Вторник, 29 января 2019, 12:40

Бывший народный депутат Инна Богословская, подавая документы в Центральную избирательную комиссию, принесла 2,5 миллиона гривен в черном полиэтиленовом пакете.

На видеозаписи за 25 января видно, как она достает пачки наличных в банкнотах по 200 гривен.

Видео Богословская опубликовала у себя в Stories в Instagram, а его подхватили другие блоггеры, отметил "Интерфакс-Украина".

"Хотим простым людям показать, как это выглядит", – сказала политик перед тем, как передать кандидатский взнос в кассу.

Претенденты на пост президента вносят средства на специальный счет, открытый в Государственном казначействе, а в ЦИК приносят квитанцию ​​об уплате взноса.

25 января Инна Богословская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборы президента Украины.

Богословская подает документы в ЦИК
Богословская подает документы в ЦИК
Скрин-шот из Fb Богословской

Ее еще не зарегистрировали: на решение комиссия имеет 5 дней.

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Темы: виборы выборы президента 2019 виборы


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