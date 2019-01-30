Гриценко рассказал, как писал предвыборную программу для Ющенко

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что в 2004 году собственноручно за ночь написал предвыборную программу "10 шагов" для тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, тогда он присоединился к команде Ющенко, потому что выбор "был сложный и практически безальтернативный".

"Тогда с одной стороны трижды судимый Янукович, с другой - достаточно успешный глава Нацбанка Ющенко. И выбор был в моральной плоскости. Считал, что выбор Ющенко будет правильным", - сказал Гриценко.

Он отметил, что его уговаривали быть начальником штаба избирательной кампании Ющенко и он "сопротивлялся как мог, но укатали".

"Сопротивлялся, как мог: не мое. "Центр Разумкова" (где работал Гриценко, - ред.) был независимым, а здесь надо стать сторонником кандидата. Укатали. Я утром пришел, встретился с Виктором Андреевичем. Он говорит: "Спасибо, что ты согласился, но мы здесь за ночь подумали с Петром Алексеевичем (имеется в виду Порошенко, на тот момент член команды Ющенко - ред.), кстати, и начальником штаба будет Зинченко. Ты будешь управлять информационно-аналитическим обеспечением", - рассказал политик.

Гриценко заявил, что Ющенко был совершенно безответственным человеком и в качестве примера рассказал, как ему пришлось писать предвыборную программу тогдашнего кандидата на пост главы государства, ибо тот о ней "просто-напросто забыл".

"То, что Ющенко не будет президентом, которого от него ждали, я это увидел с первых дней. 4 июля, Певческое поле. Собирается 100 тысяч человек:" Ющенко - президент! ". Я задал вопрос:" А пакет документов в ЦИК готов?". А оказалось, что программы нет", - рассказал политик.

"Я за ночь писал программу "10 шагов навстречу людям". Программу Ющенко я ночью писал на компьютере в штабе. Он взял ее за основу, внес легкие правки и принял. Оказалось, что он холостой - его за сутки женили. Оказалось, что Кэтрин Клэр, а не Катя Чумаченко. И это все в сутки. Кстати, Кучма не помешал. Странно. Сейчас бы поставили "бригадки". То есть, то, что там есть момент безответственности, я это увидел. Но была такая уверенность, что это лучше, чем Янукович", - добавил он.

Вместе с тем он отметил, что не жалеет о своем выборе и если бы снова пришлось выбирать, стал бы на сторону команды Ющенко.

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Напомним: