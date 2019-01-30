В Федерации тенниса назвали состав сборной Украины, которая сыграет в Польше
В Федерации тенниса Украины сообщили, что Даяна Ястремская согласилась сыграть за национальную сборную Украины в Польше.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.
Отмечается, что представители ФТУ и отец украинской теннисистки Ястремской Александр провели дополнительные переговоры по участию спортсменки в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.
"Следствием переговоров стало достижение договоренности об участии Дайаны в составе национальной сборной", - говорится в сообщении.
Сообщается, что любые недоразумения устранены и Ястремская выразила желание принять участие в матче и сделать все, чтобы национальная команда одержала победу в Зеленой Гуре.
По данным ФТУ, сборная Украины в Польше будет представлена: Лесей Цуренко, Даяной Ястремской, Екатериной Козловой, Мартой Костюк и Надеждой Киченок.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сыграют за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре.
- Федерация тенниса Украины заявила, что причина в финансовых условиях, выдвинутых агентом теннисисток Стефаном Гуровым, а сама Свитолина сообщила, что не сможет играть из-за травмы.
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