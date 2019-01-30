В Федерации тенниса назвали состав сборной Украины, которая сыграет в Польше

В Федерации тенниса Украины сообщили, что Даяна Ястремская согласилась сыграть за национальную сборную Украины в Польше.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что представители ФТУ и отец украинской теннисистки Ястремской Александр провели дополнительные переговоры по участию спортсменки в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

"Следствием переговоров стало достижение договоренности об участии Дайаны в составе национальной сборной", - говорится в сообщении.

Сообщается, что любые недоразумения устранены и Ястремская выразила желание принять участие в матче и сделать все, чтобы национальная команда одержала победу в Зеленой Гуре.

По данным ФТУ, сборная Украины в Польше будет представлена: Лесей Цуренко, Даяной Ястремской, Екатериной Козловой, Мартой Костюк и Надеждой Киченок.

Напомним: