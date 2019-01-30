Мэра Доброполья посадили под ночной домашний арест

Краматорский городской суд отправил под ночной домашнй арест мэра Доброполья Андрея Аксенова, подозреваемого в подделке документов и завладении бюджетными средствами.

Такое решение суд вынес 29 января, сообщает телекомпания "Орбита".

Отмечается, что судебное заседание началось с драки и применения слезоточивого газа, поскольку в зале были как сторонники, так и противники мэра.

Сам Аксенов впервые появился в зале суда. До этого он находился в Германии на лечении в связи с онкологическим заболеванием.

Прокурор ходатайствовал об избрании Аксенову меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Однако суд удовлетворил ходатайство частично, избрав ночной домашний арест – с 22:00 до 5:00 – сроком на два месяца.