Мэра Доброполья посадили под ночной домашний арест
Среда, 30 января 2019, 09:00
Краматорский городской суд отправил под ночной домашнй арест мэра Доброполья Андрея Аксенова, подозреваемого в подделке документов и завладении бюджетными средствами.
Такое решение суд вынес 29 января, сообщает телекомпания "Орбита".
Отмечается, что судебное заседание началось с драки и применения слезоточивого газа, поскольку в зале были как сторонники, так и противники мэра.
Сам Аксенов впервые появился в зале суда. До этого он находился в Германии на лечении в связи с онкологическим заболеванием.
Прокурор ходатайствовал об избрании Аксенову меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Однако суд удовлетворил ходатайство частично, избрав ночной домашний арест – с 22:00 до 5:00 – сроком на два месяца.
Напомним:
- 16 мая 2018 года мэра Доброполья задержали в Краматорске в здании Донецкой облгосадминистрации.
- Ему инкриминируют ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
- 21 мая Аксенов не явился на заседание Краматорского городского суда по избранию ему меры пресечения.
- 16 июня 2018 года стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу МВС. Отмечалось, что он исчез 4 июня.
- Позже мэр Доброполья нашелся в Германии, где проходил лечение.