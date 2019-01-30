Мэра Доброполья посадили под ночной домашний арест

263 просмотра
Среда, 30 января 2019, 10:00

Краматорский городской суд отправил под ночной домашнй арест мэра Доброполья Андрея Аксенова, подозреваемого в подделке документов и завладении бюджетными средствами.

Такое решение суд вынес 29 января, сообщает телекомпания "Орбита".

Отмечается, что судебное заседание началось с драки и применения слезоточивого газа, поскольку в зале были как сторонники, так и противники мэра.

Сам Аксенов впервые появился в зале суда. До этого он находился в Германии на лечении в связи с онкологическим заболеванием. 

 

Прокурор ходатайствовал об избрании Аксенову меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Однако суд удовлетворил ходатайство частично, избрав ночной домашний арест – с 22:00 до 5:00 – сроком на два месяца.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ООС: Украинские военные уничтожили грузовик боевиков с вооружением
Разведка США прогнозирует усиление напряжения в Азовском и Черном морях
"Ихтамнеты" написали письма Путину из украинских тюрем
Новости дня: Порошенко идет на второй срок, а Медведчук хочет автономию для Донбасса
Все новости
Опыт

Как это – провести восемь лет на Антарктиде

мир

10 невероятных фактов об Антарктике

спорт

18 простых упражнений, которые сожгут лишние калории прямо на рабочем месте

Поиск по сайту
Архив
Весь архів